La mia vita segreta da cane: ma quanto mi è costata… [VIDEO] (Di domenica 5 giugno 2022) C’è chi sogna di poter diventare un supereroe, chi si perde in strane fantasie che comportano cambiamenti di professione, indirizzo e magari sesso… E poi c’è chi sogna di trasformarsi in un cane. Sì, in Giappone c’è un ragazzo, ormai già famosissimo sui social, che ha deciso di essere un vero e proprio animale. E ha speso un mucchio di quattrini per realizzare il suo sogno e dare inizio alla sua vita da cane. Il nostro eroe che si è voluto trasformare in cane ora si presenta in pubblico come un Collie. Il protagonista di questa assurda storia è un cosplayer giapponese, che per realizzare la propria trasformazione ha investito un bel capitale. “Volevo essere come un cane!” (Pixabay) – www.curiosauro.itUna vita da cane… molto più costosa del previsto “Ho scelto un ... Leggi su curiosauro (Di domenica 5 giugno 2022) C’è chi sogna di poter diventare un supereroe, chi si perde in strane fantasie che comportano cambiamenti di professione, indirizzo e magari sesso… E poi c’è chi sogna di trasformarsi in un. Sì, in Giappone c’è un ragazzo, ormai già famosissimo sui social, che ha deciso di essere un vero e proprio animale. E ha speso un mucchio di quattrini per realizzare il suo sogno e dare inizio alla suada. Il nostro eroe che si è voluto trasformare inora si presenta in pubblico come un Collie. Il protagonista di questa assurda storia è un cosplayer giapponese, che per realizzare la propria trasformazione ha investito un bel capitale. “Volevo essere come un!” (Pixabay) – www.curiosauro.itUnada… molto più costosa del previsto “Ho scelto un ...

