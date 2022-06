La Madonna con il seno scoperto al Pride | polemiche a Cremona

Advertising

juventusfc : Questi sono i giorni del ricordo. Venerdì a Cherasco la cerimonia nei giardini del Santuario 'Madonna delle Grazie… - Tg3web : Il neo presidente Cei al Tg3: 'Bene le iniziative di pace unitarie'. Alla processione della Madonna di San Luca con… - YUKIMENDOBOKE : @4rtinique L’HO INIZIATO DA POCO MA MI STA PIACENDO TANTO??? JAKE FA SENSO CON QUEI CAPELLI PERÒ MADONNA CE - minkeydaughter : madonna io con i capelli che ho ora uguale - gideontheixth : @parabatears madonna pure io sempre stata tranquillamente con le sneakers ma sto soffrendo troppo quest'anno -

Durante il corteo un manichino a grandezza naturale, travestito da Maria,il seno in vista: una rappresentazione giudicata blasfema e subito contestata sui ......simboli non hanno nulla a che vederela legittima tutela dei diritti e la lotta all'omofobia e alle discriminazioni. Sono immagini stonate perché offendono la sensibilità altrui '.prideProvocazione o atto blasfemo Si infiammano le polemiche per il Pride di Cremona dove una statua vestita da Madonna di grandi dimensioni è stata portata in corteo con i ...Durante il corteo un manichino a grandezza naturale, travestito da Maria, con il seno in vista: una rappresentazione giudicata blasfema e subito contestata sui social ...