La guerra potrà avere una soluzione cattiva solo per evitarne una tragica (Di domenica 5 giugno 2022) Fosse per chi cerca la pace a ogni costo, vivremmo ancora sotto l'impero austroungarico. Non si può che battere Putin e sostenere l'Ucraina. La lezione del leggendario Urquhart Leggi su huffingtonpost (Di domenica 5 giugno 2022) Fosse per chi cerca la pace a ogni costo, vivremmo ancora sotto l'impero austroungarico. Non si può che battere Putin e sostenere l'Ucraina. La lezione del leggendario Urquhart

Advertising

riotta : 261 bambini uccisi nella guerra #Ucraina. 'Perché?' chiede il presidente @ZelenskyyUa Immaginiamoli tutti in un gi… - HuffPostItalia : La guerra potrà avere una soluzione cattiva solo per evitarne una tragica - Marivan53 : @quinta @VonStulpnagel @jacopo_iacoboni Anche lei dovrebbe studiare un po' di storia. A parte che Putin non è Hitle… - clemgio : @ultimenotizie Certo come no anzi meglio scatenare una guerra totale così si potrà dire muoia Sansone e tutti i filistei. Teste di cazzo! - Rossana86448038 : RT @lauratroiano2: @tomishiba2020 Da Draghi non ci si può aspettare nulla di buono, questo è il governo del fallimento totale. Una politica… -

VISIONI SARDE NEL MONDO - Vola oltre Oceano in Australia Potrà in tal modo raggiungere gli obiettivi di far emergere i nuovi talenti sardi in campo ...di Ciccio e Bruna creano scompiglio durante la trasmissione dell'annuncio della fine della guerra; - " Un ... D'Alema 'Pace in Ucraina A Usa e Cina non interessa'/ 'Bisogna ascoltare Putin' " Usa e Cina rappresentano il nuovo ordine mondiale bipolare: solo un negoziato tra loro potrà portare alla fine della guerra in Ucraina. Ma né Usa né Cina hanno interesse a far finire in fretta quel ... L'HuffPost in tal modo raggiungere gli obiettivi di far emergere i nuovi talenti sardi in campo ...di Ciccio e Bruna creano scompiglio durante la trasmissione dell'annuncio della fine della; - " Un ..." Usa e Cina rappresentano il nuovo ordine mondiale bipolare: solo un negoziato tra loroportare alla fine dellain Ucraina. Ma né Usa né Cina hanno interesse a far finire in fretta quel ... La guerra potrà avere una soluzione cattiva solo per evitarne una tragica (di Gianni Riotta)