La favola di Willy Gnonto | da sconosciuto all’esordio con assist in Nazionale | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 5 giugno 2022) Un debutto meraviglioso quello di Wilfried, che è stato sicuramente il protagonista della partita Italia-Germania servendo unspettacolare a Pellegrini. Gli Azzurri di Roberto Mancini hanno brillato contro la Germania, nonostante il pareggio (il match si è concluso 1-1), e il baby attaccante dello Zurigo è stato senza dubbio decisivo. Wilfrieddebut!!!! The first 2003 to play for Italy! My star boy pic.twitter.com/ykNEQRpXC5 — Football Report #BerhalterOut (@FootballReprt) June 4, 2022 Ladi, da(con) in, infatti, dopo aver esordito in...