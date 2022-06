La denuncia di “Repubblica”: alle amministrative Lega e Cinque Stelle si presentano senza i loro simboli (Di domenica 5 giugno 2022) Per Lega e Movimento 5 Stelle non sono certo i tempi più splendenti sul fronte dei sondaggi. Secondo la media settimanale pubblicata da Termometro Politico, in questo momento il Movimento 5 Stelle è al 13,1 per cento, mentre la Lega al 15,7 per cento. Risultati ben lontani dai picchi registrati nelle rilevazioni degli anni scorsi, quando sia il M5s sia la Lega hanno superato anche il 30 per cento nelle intenzioni di voto espresse dagli elettori. Numeri davanti a cui risulta chiaro il rischio di andare verso un flop alle prossime amministrative del 12 giugno. E per attutire l’impatto del possibile urto, Matteo Salvini e Giuseppe Conte potrebbero aver scelto la stessa strategia: mimetizzare i loro candidati. A raccontarlo è un’inchiesta del quotidiano ... Leggi su open.online (Di domenica 5 giugno 2022) Pere Movimento 5non sono certo i tempi più splendenti sul fronte dei sondaggi. Secondo la media settimanale pubblicata da Termometro Politico, in questo momento il Movimento 5è al 13,1 per cento, mentre laal 15,7 per cento. Risultati ben lontani dai picchi registrati nelle rilevazioni degli anni scorsi, quando sia il M5s sia lahanno superato anche il 30 per cento nelle intenzioni di voto espresse dagli elettori. Numeri davanti a cui risulta chiaro il rischio di andare verso un flopprossimedel 12 giugno. E per attutire l’impatto del possibile urto, Matteo Salvini e Giuseppe Conte potrebbero aver scelto la stessa strategia: mimetizzare icandidati. A raccontarlo è un’inchiesta del quotidiano ...

