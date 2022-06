Kevin Scott Bright, il regista di Friends in vacanza a Roma: appena arrivato gli rubano un orologio da 50 mila euro (Di domenica 5 giugno 2022) La sua è diventata una vacanza da incubo. Kevin Scott Bright, il famoso regista e produttore della seguitissima e pluripremiata serie tv americana “Friends” appena arrivato a Roma è stato derubato del suo prezioso orologio da 50 mila euro. Il regista era intento in una passeggiata notturna con il fratello quando è stato “puntato” da due malviventi che gli hanno sottratto il prezioso gioiello. Leggi anche: Da Kiev a Roma: Andrea Cisternino racconta le sue storie di amore e pace in guerra Il furto al registra di Friends I fatti sono accaduti nella notte di venerdì 3 giugno. Il regista si trovava in Piazza delle Cinque ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 giugno 2022) La sua è diventata unada incubo., il famosoe produttore della seguitissima e pluripremiata serie tv americana “è stato derubato del suo preziosoda 50. Ilera intento in una passeggiata notturna con il fratello quando è stato “puntato” da due malviventi che gli hanno sottratto il prezioso gioiello. Leggi anche: Da Kiev a: Andrea Cisternino racconta le sue storie di amore e pace in guerra Il furto al registra diI fatti sono accaduti nella notte di venerdì 3 giugno. Ilsi trovava in Piazza delle Cinque ...

