Kabul: le donne chiedono “Pane, lavoro e libertà” (Di domenica 5 giugno 2022) “Pane, lavoro e libertà”. Uno slogan che ricorda pagine di scioperi e lotte nel nostro Paese, quasi anacronistico. C’è chi lo grida ancora oggi, in un angolo di mondo che sveglia quello che rimane quando gli ricorda di dover ancora ottenere diritti fondamentali. A comporre il coro nella giornata del 29 maggio, a Kabul, sono state voci di donna. Motivo centrale della protesta: quell’istruzione femminile che appare tanto scomoda per il regime dei talebani. donne a Kabul, senza voce Le donne di Kabul sono tornate a farsi sentire, con la forza e la determinazione di chi si è visto sottrarre i propri diritti da davanti agli occhi. Di chi sa che, se davvero sono tali, devono essere avuti indietro. Non chiesti, non domandati: ottenuti. Di chi sa che la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 giugno 2022) “”. Uno slogan che ricorda pagine di scioperi e lotte nel nostro Paese, quasi anacronistico. C’è chi lo grida ancora oggi, in un angolo di mondo che sveglia quello che rimane quando gli ricorda di dover ancora ottenere diritti fondamentali. A comporre il coro nella giornata del 29 maggio, a, sono state voci di donna. Motivo centrale della protesta: quell’istruzione femminile che appare tanto scomoda per il regime dei talebani., senza voce Ledisono tornate a farsi sentire, con la forza e la determinazione di chi si è visto sottrarre i propri diritti da davanti agli occhi. Di chi sa che, se davvero sono tali, devono essere avuti indietro. Non chiesti, non domandati: ottenuti. Di chi sa che la ...

Agenzia_Ansa : Alcune decine di donne hanno sfidato il regime talebano in Afghanistan con una protesta a Kabul per chiedere 'pane,… - fattoquotidiano : Afghanistan, la protesta delle donne di Kabul: chiedono di riaprire le scuole femminili. L’intervento dei miliziani… - francyb47604842 : RT @Lilith91468114: Oggi, in #Afghanistan alle #donne è negato qualsiasi #diritto. Addirittura viene imposto loro di essere le ultime a cib… - ninobagala : RT @AlbertoLetizia2: Il grande cuore delle donne di Kabul che sfidano il regime talebano per chiedere pane, lavoro, libertà e il diritto al… - claudiagen : RT @Lilith91468114: Oggi, in #Afghanistan alle #donne è negato qualsiasi #diritto. Addirittura viene imposto loro di essere le ultime a cib… -