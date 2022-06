Juventus, Pellegrini: «Alla mia età all’estero hanno già 200 partite…» (Di domenica 5 giugno 2022) Il terzino della Juventus Pellegrini ha lanciato una critica al calcio italiano sulla gestione dei giovani Luca Pellegrini, terzino sinistro della Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha lanciato una critica al calcio italiano sulla gestione dei giovani. LE PAROLE – «Non è stato un passaggio facile. Sono stati bravissimi tutti a darmi una mano e mettermi nelle condizioni di rendere al meglio. Vedendo altri ragazzi si vede sempre di più la differenza tra settore giovanile e prima squadra: è un altro tipo di calcio. C’è poco tempo per far arrivare tutti all’essere pronti. Ci sono molte più pressioni, c’è poco tempo per sbagliare. L’ho vissuto sulla mia pelle. Vediamo ragazzi all’estero, al di là di fenomeni, che hanno 150/200 partite magari Alla mia età. Questo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) Il terzino dellaha lanciato una critica al calcio italiano sulla gestione dei giovani Luca, terzino sinistro della, ai microfoni di Sky Sport ha lanciato una critica al calcio italiano sulla gestione dei giovani. LE PAROLE – «Non è stato un passaggio facile. Sono stati bravissimi tutti a darmi una mano e mettermi nelle condizioni di rendere al meglio. Vedendo altri ragazzi si vede sempre di più la differenza tra settore giovanile e prima squadra: è un altro tipo di calcio. C’è poco tempo per far arrivare tutti all’essere pronti. Ci sono molte più pressioni, c’è poco tempo per sbagliare. L’ho vissuto sulla mia pelle. Vediamo ragazzi, al di là di fenomeni, che150/200 partite magarimia età. Questo ...

