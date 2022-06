Juventus, ore decisive per Di Maria: la situazione (Di domenica 5 giugno 2022) Calciomercato Juventus: sono ore decisive in casa bianconera per l’arrivo a Torino di Di Maria Aggiornamenti da parte di Tuttosport sulla trattativa tra la Juventus e Angel Di Maria. Per il quotidiano saranno decisive le prossime ore, al massimo qualche giorno, per capire finalmente se l’affare riuscirà ad andare in porto. La sensazione, in casa bianconera, è che si riesca ad arrivare al tanto sospirato sì, anche se solo per un anno e senza la possibilità di fare ricorso al Decreto Crescita. L’acquisto del Fideo, per qualità e caratteristiche, però, era irrinunciabile e lo stesso giocatore ha dato la sua preferenza allo sbarco in Italia. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) Calciomercato: sono orein casa bianconera per l’arrivo a Torino di DiAggiornamenti da parte di Tuttosport sulla trattativa tra lae Angel Di. Per il quotidiano sarannole prossime ore, al massimo qualche giorno, per capire finalmente se l’affare riuscirà ad andare in porto. La sensazione, in casa bianconera, è che si riesca ad arrivare al tanto sospirato sì, anche se solo per un anno e senza la possibilità di fare ricorso al Decreto Crescita. L’acquisto del Fideo, per qualità e caratteristiche, però, era irrinunciabile e lo stesso giocatore ha dato la sua preferenza allo sbarco in Italia. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

