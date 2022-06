Advertising

Virgilio Sport

, interesse per l'argentino Simeone, Morata e Kean sempre più lontani, gli acquisti arriveranno presto, interesse per l'argentino Simeone La società bianconera non ...A fargli compagnia sono Sandro Tonali (95), Theo Hernandez (95) e l'Rafael Leao (97)... Diversi esponenti anche per la, che nonostante la stagione sotto le aspettative mette in ... Juventus inarrestabile: pista argentina per il ruolo di vice Vlahovic Il club bianconero vuole un attaccante che sia sempre pronto. Con Kean e Morata vicini ai saluti, attenzione al nome di Simeone, reduce da una super stagione all'Hellas Verona.Il Napoli preme sull'acceleratore e punta alla chiusura di una doppia operazione di mercato. La società partenopea sta cercando l'accordo con Federico Bernardeschi, liberatosi a parametro zero dalla J ...