Juventus, addio a Cuadrado? Allegri ha già pronto l’erede (Di domenica 5 giugno 2022) Protagonista silenzioso nei successi degli ultimi anni, Cuadrado potrebbe lasciare il bianconero. La Juventus ha individuato il sostituto. 34 anni compiuti poco più di una settimana fa, lo scorso 26 maggio, Juan Guillermo Cuadrado è senza alcun dubbio uno degli uomini di fiducia di Massimiliano Allegri alla Juventus. Tecnico, carismatico, versatile e pronto al sacrificio, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 5 giugno 2022) Protagonista silenzioso nei successi degli ultimi anni,potrebbe lasciare il bianconero. Laha individuato il sostituto. 34 anni compiuti poco più di una settimana fa, lo scorso 26 maggio, Juan Guillermoè senza alcun dubbio uno degli uomini di fiducia di Massimilianoalla. Tecnico, carismatico, versatile eal sacrificio, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

