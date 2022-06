Juve, sirene inglesi per De Ligt: sfida tra United e Chelsea (Di domenica 5 giugno 2022) De Ligt attira le sirene della Premier League: Manchester United e Chelsea sulle tracce del difensore centrale olandese Le parole di De Ligt sul suo futuro potrebbero riattivare le sirene di due club di Premier League. Secondo il Sun, infatti, Chelsea e Manchester United potrebbero tornare alla carica per il difensore della Juve, dopo averci già provato nelle passate sessioni di mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) Deattira ledella Premier League: Manchestersulle tracce del difensore centrale olandese Le parole di Desul suo futuro potrebbero riattivare ledi due club di Premier League. Secondo il Sun, infatti,e Manchesterpotrebbero tornare alla carica per il difensore della, dopo averci già provato nelle passate sessioni di mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

