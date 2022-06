Jurassic World | Il Dominio | miglior terzo debutto al box office italiano E Nostalgia di Martone completa il podio

(Di domenica 5 giugno 2022) Al primo giorno di programmazione, coincidente con la festività del 2 giugno che ha aperto un lungo fine settimana per molti italiani,: Ilporta in sala 155.827 spettatori registrando 1.185.305 euro. Si tratta delal boxdurante la pandemia dopo i 2.915.722 di Spider-Man: No Way Home e i 2.027.286 di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Una partenza che fa ben sperare per il weekend. Nel frattempo, Top Gun: Maverick ha superato i 5 milioni in una settimana (ufficiale, dopo due giorni di anteprime), precisamente 5.612.904. Nella giornata di ieri si piazzava al secondo posto con 533.548 euro. Due kolossal derivativi (l’ultimo capitolo di una saga discontinua ma molto amata e il tardo ...

Jurassic World - Il Dominio ha finalmente fatto il suo arrivo nelle sale cinematografiche. In questi giorni il cast della pellicola è stato impegnato con le première del film in giro per il mondo, ...Sabato non eccezionale al box office. Lo vince- Il dominio. Il film raggiunge un totale di 2,5 milioni, seguito da un sempre pimpante Top Gun - ...Jurassic World - Il Dominio ha finalmente fatto il suo arrivo nelle sale cinematografiche. In questi giorni il cast della pellicola è stato impegnato con le première del film in giro per il mondo, uni ...Grazie ai 705.428 euro di ieri, sabato 4 giugno, Jurassic World: Il dominio (Universal Pictures) ha totalizzato 2.493.760 euro al ...