Jonica-Martina 0-0, pugliesi in finale del campionato Calcio: ritorno della semifinale playoff di Eccellenza (Di domenica 5 giugno 2022) Il Martina esce con un pareggio dallo stadio di Santa Teresa di Riva e conquista la finale playoff del campionato di Eccellenza. Jonica-Martina 0-0, all’andata al “Tursi” di Martina Franca i pugliesi si imposero una settimana fa per 2-1 e dunque accedono alla finale in cui incontreranno un’altra siciliana: l’Akragas. Oggi Isernia-Akragas 2-2, all’andata ad Agrigento finì 0-0. La vincente del confronto tra il Martina e l’Akragas sarà promossa in serie D. (immagine: tratta da trasmissione diretta tv Antennasud) L'articolo Jonica-Martina 0-0, pugliesi in finale del campionato <small ... Leggi su noinotizie (Di domenica 5 giugno 2022) Ilesce con un pareggio dallo stadio di Santa Teresa di Riva e conquista ladeldi0-0, all’andata al “Tursi” diFranca isi imposero una settimana fa per 2-1 e dunque accedono allain cui incontreranno un’altra siciliana: l’Akragas. Oggi Isernia-Akragas 2-2, all’andata ad Agrigento finì 0-0. La vincente del confronto tra ile l’Akragas sarà promossa in serie D. (immagine: tratta da trasmissione diretta tv Antennasud) L'articolo0-0,indel

Advertising

AntennaSud : Calcio: Jonica – Martina in diretta su Antenna Sud - BlunoteWeb : Eccellenza: Playoff, Jonica-Martina a Matteo Santinelli di Bergamo - Siciliasportnew : Jonica - Martina. Le designazioni arbitrali - FogliodiSicilia : Eccellenza: il 5 giugno, dopo la sconfitta contro il Martina Franca (per 2 – 1), si disputerà la partita di ritorn… - sportjonico1 : Va al Martina Franca il primo round della gara di Play-Off Nazionali, la Jonica esce sconfitta per 2-1… -