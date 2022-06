Joker 2: sempre più vicino il sequel del film con Joaquin Phoenix (Di domenica 5 giugno 2022) Secondo un report di Puck News, il sequel di Joker è sempre più vicino; a quanto pare, Warner Bros. Discovery vorrebbe affidare a Todd Phillips un ruolo fondamentale in DC films. Secondo un report di Puck News, il sequel di Joker è sempre più vicino; a quanto pare, Warner Bros. Discovery vorrebbe affidare a Todd Phillips un ruolo fondamentale in DC films. Il report in questione è firmato da Matthew Belloni di Puck News e riguarda il sequel di Joker con Joaquin Phoenix nei panni del protagonista. Il film è valso il primo Premio Oscar della sua carriera all'attore e, sulla base di un budget di solo 50 milioni di dollari, ha incassato più ... Leggi su movieplayer (Di domenica 5 giugno 2022) Secondo un report di Puck News, ildipiù; a quanto pare, Warner Bros. Discovery vorrebbe affidare a Todd Phillips un ruolo fondamentale in DCs. Secondo un report di Puck News, ildipiù; a quanto pare, Warner Bros. Discovery vorrebbe affidare a Todd Phillips un ruolo fondamentale in DCs. Il report in questione è firmato da Matthew Belloni di Puck News e riguarda ildiconnei panni del protagonista. Ilè valso il primo Premio Oscar della sua carriera all'attore e, sulla base di un budget di solo 50 milioni di dollari, ha incassato più ...

Advertising

misterj1995 : L'imprevisto di cui parlo sempre, almeno mi sono fatta quattro giorni anche se mi dispiace non aver portato il mio Joker. - joker_cioc : @Stefano_villa73 @venere_dirimmel No tranquillo, l'ho fatta anche io. Non in palestra, ma sempre attività fisica è stata !! - joker_vinc8 : Ogni anno cediamo i nostri giocatori migliori per ammorbidire il bilancio sempre rosso. Ogni anno teniamo sotto con… - sarafrancescalj : @TiSpiezzoInTre @joker_cioc L'hai data ma hai travisato tutto. Come spesso farai. Mi comporto bene sempre, nulla parte mai da me. - sarafrancescalj : @TiSpiezzoInTre @joker_cioc L' hai iniziata tu ed hai finto di chiuderla già parecchie volte, ma torni sempre. Il 9… -