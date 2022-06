Jalisse | il nuovo singolo è Sveglia | il video

Leggi su spettacolo.eu

(Di domenica 5 giugno 2022)è ildei, quarto estratto dall’Album Voglio emozionarmi ancoraè ildei, quarto estratto dall’Album Voglio emozionarmi ancora per l’etichetta Music Catcher. Ilè accompagnato da unleggero e divertente, mai banale, che ritrae il quotidiano di Alessandra e Fabio, da sempre vicini alla gente e, come dicono loro, “persone tra le persone”. Dopo l’ultima uscita La magia di Sanremo in featuring con gli Atmosfera Blu, isi rivolgono all’estate con un pezzo fresco, ballabile, ritmato e spensierato che si propone di diventare ricarica di energia per la ripartenza in autunno con grandi progetti in ...