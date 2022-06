Italia Sì, il vero Doc dice cosa pensa di Luca Argentero “Lui è …” (Di domenica 5 giugno 2022) Pierdante Piccioni, ovvero il medico al quale si è ispirata la storia della nota serie televisiva di Rai 1 ‘Doc-Nelle tue mani’ è stato ospite della puntata di Italia Sì andata in onda lo scorso 4 giugno. Il medico ha rilasciato una lunga intervista a Marco Liorni nel corso della quale ha raccontato alcuni particolari inediti legati alla sua vita ma anche alla fiction. E poi ancora ha anche svelato il suo pensiero sull’attore che ha interpretato il suo personaggio ovvero Luca Argentero. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza. Pierdante Piccioni ospite di Italia Sì Sono milioni i telespettatori che si sono appassionati alla nota serie televisiva di Rai 1 Doc-Nelle tue mani la cui storia è ispirata alla reale vita del Dottore Pierdante ... Leggi su baritalianews (Di domenica 5 giugno 2022) Pierdante Piccioni, ovil medico al quale si è ispirata la storia della nota serie televisiva di Rai 1 ‘Doc-Nelle tue mani’ è stato ospite della puntata diSì andata in onda lo scorso 4 giugno. Il medico ha rilasciato una lunga intervista a Marco Liorni nel corso della quale ha raccontato alcuni particolari inediti legati alla sua vita ma anche alla fiction. E poi ancora ha anche svelato il suo pensiero sull’attore che ha interpretato il suo personaggio ov. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza. Pierdante Piccioni ospite diSì Sono milioni i telespettatori che si sono appassionati alla nota serie televisiva di Rai 1 Doc-Nelle tue mani la cui storia è ispirata alla reale vita del Dottore Pierdante ...

Advertising

elio_vito : In Italia in 19 milioni evadono le tasse ma il problema è il reddito di cittadinanza! Vero Renzi? - SoniaAdatti : RT @gr_grim: Vi faccio notare che questa - a tutti gli effetti una lista di proscrizione di cittadini 'indesiderabili' - non è stata stilat… - Massimi8900 : RT @gr_grim: Vi faccio notare che questa - a tutti gli effetti una lista di proscrizione di cittadini 'indesiderabili' - non è stata stilat… - sakuraelisa1 : @araihcjaja Si sì ha messo tantissimi schermi e giochi visivi e lui si muove molto di più. Beh se non sbaglio l’ha… - ThePRagno88 : RT @gr_grim: Vi faccio notare che questa - a tutti gli effetti una lista di proscrizione di cittadini 'indesiderabili' - non è stata stilat… -