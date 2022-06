Italia, lussazione al dito per Donnarumma, «le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore» (Di domenica 5 giugno 2022) Contro l’Ungheria, prossima avversaria dell’Italia in Nations League, il ct della Nazionale, Roberto Mancini, potrebbe dover fare a meno di Gigio Donnarumma tra i pali. Ieri, infatti, il portiere azzurro si è infortunato. La Figc fa sapere che si tratta di una lussazione al dito e che le sue condizioni sono da valutare. Al momento, però, non sembrano esserci complicazioni. Di seguito il testo del comunicato. Il portiere resta in ritiro. “Nel corso della gara di ieri, il calciatore Gianluigi Donnarumma ha subito una lussazione del quinto dito della mano sinistra, immediatamente ridotta sul campo. Gli accertamenti clinici ai quali il portiere della Nazionale si è sottoposto questa mattina hanno escluso ulteriori complicazioni. Le ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 giugno 2022) Contro l’Ungheria, prossima avversaria dell’in Nations League, il ct della Nazionale, Roberto Mancini, potrebbe dover fare a meno di Gigiotra i pali. Ieri, infatti, il portiere azzurro si è infortunato. La Figc fa sapere che si tratta di unaale che le suesono da valutare. Al momento, però, non sembrano esserci complicazioni. Di seguito il testo del comunicato. Il portiere resta in ritiro. “Nel corso della gara di ieri, il calciatore Gianluigiha subito unadel quintodella mano sinistra, immediatamente ridotta sul campo. Gli accertamenti clinici ai quali il portiere della Nazionale si è sottoposto questa mattina hanno escluso ulteriori complicazioni. Le ...

Advertising

CorSport : #Italia, lussazione al dito per #Donnarumma: 'Condizioni da valutare' - calciomercatoit : ??????#Italia - #Mancini non vuole rinuncia a #Donnarumma nonostante la lussazione al quinto dito della mano sinistra - infoitsport : Italia, dubbio Donnarumma: 'Lussazione al dito, condizioni da valutare' - napolista : Italia, lussazione al dito per #Donnarumma, «le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore» Il portiere… - dhitka : RT @Luxgraph: Italia, dubbio Donnarumma: 'Lussazione al dito, condizioni da valutare' -