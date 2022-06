Italia, lussazione al dito per Donnarumma: 'Condizioni da valutare' (Di domenica 5 giugno 2022) FIRENZE - Dubbio Donnarumma per il ct Roberto Mancini in vista della sfida di Nations League in programma martedì (7 giugno) contro l' Ungheria allo stadio 'Dino Manuzzi di Cesena, valida per la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 5 giugno 2022) FIRENZE - Dubbioper il ct Roberto Mancini in vista della sfida di Nations League in programma martedì (7 giugno) contro l' Ungheria allo stadio 'Dino Manuzzi di Cesena, valida per la ...

Advertising

infoitsport : Italia, lussazione al dito per Donnarumma: per ora resta in ritiro - SIMONE4ESPOSITO : RT @cmdotcom: #Italia, lussazione al dito per #Donnarumma: per ora resta in ritiro - cmdotcom : #Italia, lussazione al dito per #Donnarumma: per ora resta in ritiro - calciomercatopp : Italia, lussazione al dito per Donnarumma: per ora resta in ritiro - sportli26181512 : Italia, lussazione al dito per Donnarumma: per ora resta in ritiro: Arrivano aggiornamenti sul fronte Gianluigi Don… -