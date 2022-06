Italia Germania, piccoli momenti (trascurabili) di felicità (Di domenica 5 giugno 2022) Italia Germania di Nations League restituisce un pizzico di buon umore agli Azzurri, decisamente più vivi rispetto alle ultime esibizioni Va bene, l’appuntamento con la vittoria è ancora rinviato, ma questo Italia Germania che ha inaugurato il nostro cammino nella Nations League 2022-23 ha se non altro restituito un po’ di entusiasmo. A una manciata di giorni dalla disastrosa performance di Wembley nella Finalissima contro l’Argentina, gli Azzurri erano attesi al varco in quella che unanimemente veniva indicata come la partita per aprire il nuovo ciclo. E Roberto Mancini non ha lesinato le sorprese, prima fra tutte quella di Willy Gnonto. L’elettricità dell’attaccante ex Inter ha pizzicato i tedeschi, ispirando la rete del vantaggio di Pellegrini, un altro dal quale ci si attende il salto di qualità nelle ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022)di Nations League restituisce un pizzico di buon umore agli Azzurri, decisamente più vivi rispetto alle ultime esibizioni Va bene, l’appuntamento con la vittoria è ancora rinviato, ma questoche ha inaugurato il nostro cammino nella Nations League 2022-23 ha se non altro restituito un po’ di entusiasmo. A una manciata di giorni dalla disastrosa performance di Wembley nella Finalissima contro l’Argentina, gli Azzurri erano attesi al varco in quella che unanimemente veniva indicata come la partita per aprire il nuovo ciclo. E Roberto Mancini non ha lesinato le sorprese, prima fra tutte quella di Willy Gnonto. L’elettricità dell’attaccante ex Inter ha pizzicato i tedeschi, ispirando la rete del vantaggio di Pellegrini, un altro dal quale ci si attende il salto di qualità nelle ...

