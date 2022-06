Italia Germania, Gnonto mania: i tifosi lo votano come MVP del match (Di domenica 5 giugno 2022) I tifosi dell’Italia già pazzi di Gnonto. L’attaccante azzurro è stato come MVP della partita contro la Germania Willy Gnonto ha già conquistato i tifosi dell’Italia che, come riportato dal sito ufficiale della FIGC, lo hanno votato come migliore in campo della partita di Nations League contro la Germania. COMUNICATO – «Wilfried Gnonto è il Migliore Azzurro di Italia-Germania, gara d’esordio degli Azzurri del Ct Mancini nella Nations League 2022-23, e terminata con il punteggio di 1-1. Il 18enne piemontese ha ottenuto il 49,48% delle preferenze espresse dai tifosi sul sito della ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) Idell’già pazzi di. L’attaccante azzurro è statoMVP della partita contro laWillyha già conquistato idell’che,riportato dal sito ufficiale della FIGC, lo hanno votatomigliore in campo della partita di Nations League contro la. COMUNICATO – «Wilfriedè il Migliore Azzurro di, gara d’esordio degli Azzurri del Ct Mancini nella Nations League 2022-23, e terminata con il punteggio di 1-1. Il 18enne piemontese ha ottenuto il 49,48% delle preferenze espresse daisul sito della ...

