Italia-Germania 1-1 nell'esordio in Nations League (Di domenica 5 giugno 2022) Non basta un gol di Pellegrini all'Italia per battere la Germania al Dall'Ara. E' Kimmich a fissare sull'1-1 il risultato della partita d'esordio nel Gruppo 3 di Nations League che vede sorprendentemente l'Ungheria in testa. L'umiliazione di Wembley con l'Argentina accelera il piano di rivoluzione, Mancini conferma solo Donnarumma dal 1? e lancia Frattesi. Sono solo cinque invece i reduci dell'Europeo in campo: oltre al portiere, spazio anche a Florenzi, Acerbi, Bastoni e Cristante. Tutto nuovo il tridente d'attacco con Pellegrini e Politano ai lati di Scamacca. Poche occasioni nel corso della prima mezz'ora con il pubblico del Dall'Ara che si infiamma per un doppio tunnel di Pellegrini su Kimmich e Goretzka e poco altro. Al 35? la prima grande occasione degli azzurri: Scamacca sbaglia un colpo di tacco ma riesce a ...

