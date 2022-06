Italia-Germania 1-1: il nuovo corso azzurro riparte da Bologna (Di domenica 5 giugno 2022) La vittoria sarebbe stata meritata ma il pareggio è comunque un buon segnale. Il nuovo corso azzurro di Roberto Mancini riparte da Bologna con un positivo 1-1 contro la Germania. L’allenatore elogia il nuovo gruppo. “Sono stati bravi i ragazzi. Non era facile, per la prima volta giocavano insieme. Siamo partiti un po’ contratti poi siamo cresciuti. Certo, siamo stati un po’ polli a concedere subito il gol del pareggio, ma tutto sommato è andata bene. Siamo cresciuti in fretta”. Il nuovo corso riparte da Gnonto (che ha incantato) e da tanti altri volti nuovi per l’azzurro. “Noi dobbiamo pensare alla nostra squadra, ci sono giovani bravi e io li faccio giocare. Sono stati bravi perché non era facile: la ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 5 giugno 2022) La vittoria sarebbe stata meritata ma il pareggio è comunque un buon segnale. Ildi Roberto Mancinidacon un positivo 1-1 contro la. L’allenatore elogia ilgruppo. “Sono stati bravi i ragazzi. Non era facile, per la prima volta giocavano insieme. Siamo partiti un po’ contratti poi siamo cresciuti. Certo, siamo stati un po’ polli a concedere subito il gol del pareggio, ma tutto sommato è andata bene. Siamo cresciuti in fretta”. Ilda Gnonto (che ha incantato) e da tanti altri volti nuovi per l’. “Noi dobbiamo pensare alla nostra squadra, ci sono giovani bravi e io li faccio giocare. Sono stati bravi perché non era facile: la ...

