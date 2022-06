Italia-Germania (1-1): analisi tattica e considerazioni (Di domenica 5 giugno 2022) Italia e Germania bagnano il loro debutto in Nations League con un 1-1. I gol arrivano entrambi nella ripresa e a distanza di pochissimo. Apre le marcature Pellegrini al minuto 70, poi Kimmich trova la rete del pari appena 3 minuti dopo. Una serata tutto sommato positiva per la nostra Nazionale che dà ottimi segnali di ripresa dopo il pesante k.o. con l’Argentina. Mancini può così festeggiare con un risultato positivo la sua panchina numero 50 da c.t. Oltre a essere riusciti a tenere testa a una delle formazioni più forti in circolazione, la gara del “Dall’Ara” viene impreziosita dall’esordio con la maglia azzurra di tanti giovani. Tra tutti, spiccano le prove di Frattesi e di Gnonto, che da subentrato fornisce l’assist per il gol del vantaggio. Vediamo insieme gli altri debuttanti e i temi di questo Italia-Germania ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 5 giugno 2022)bagnano il loro debutto in Nations League con un 1-1. I gol arrivano entrambi nella ripresa e a distanza di pochissimo. Apre le marcature Pellegrini al minuto 70, poi Kimmich trova la rete del pari appena 3 minuti dopo. Una serata tutto sommato positiva per la nostra Nazionale che dà ottimi segnali di ripresa dopo il pesante k.o. con l’Argentina. Mancini può così festeggiare con un risultato positivo la sua panchina numero 50 da c.t. Oltre a essere riusciti a tenere testa a una delle formazioni più forti in circolazione, la gara del “Dall’Ara” viene impreziosita dall’esordio con la maglia azzurra di tanti giovani. Tra tutti, spiccano le prove di Frattesi e di Gnonto, che da subentrato fornisce l’assist per il gol del vantaggio. Vediamo insieme gli altri debuttanti e i temi di questo...

Azzurri : Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio Dall’Ara -… - petergomezblog : Salario minimo, in Italia la legge resta una grande incompiuta mentre la Germania aumenta la soglia di base a 12 eu… - Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Italia ?? #Germania ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio Dall’Ara - #Bologna ?? In diretta su #Rai1… - franconemarisa : RT @LaStampa: Nations League: l’Italia rinasce ma con la Germania finisce 1-1 - _xxmarsxx_ : RT @Ste_Mazzu: La Germania vota l'aumento del salario minimo a 12 euro: occorre specificare che sono all'ora e non al giorno, altrimenti mo… -