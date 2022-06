Italia, Frattesi e l’esordio: «Emozione più grande della mia carriera» (Di domenica 5 giugno 2022) Il centrocampista del Sassuolo Frattesi ha raccontato le sue emozioni per l’esordio con l’Italia Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, ha fatto il suo esordio con la Nazionale nel match di Nations League tra Italia e Germania. Ai microfoni di Rai Sport ha raccontato le sue emozioni per la prima volta in azzurro. Emozione – «grande Emozione per l’esordio, non me lo aspettavo. Ringrazio tutto lo staff del Sassuolo, è stata l’Emozione più grande della mia carriera. Siamo dei ragazzi giovani, cercheremo di dare il massimo: le basi ci sono. Io sono un ragazzo di periferia che ha grandi sogni: uno l’ho appena realizzato, sono felicissimo». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) Il centrocampista del Sassuoloha raccontato le sue emozioni percon l’Davide, centrocampista del Sassuolo, ha fatto il suo esordio con la Nazionale nel match di Nations League trae Germania. Ai microfoni di Rai Sport ha raccontato le sue emozioni per la prima volta in azzurro.– «per, non me lo aspettavo. Ringrazio tutto lo staff del Sassuolo, è stata l’piùmia. Siamo dei ragazzi giovani, cercheremo di dare il massimo: le basi ci sono. Io sono un ragazzo di periferia che ha grandi sogni: uno l’ho appena realizzato, sono felicissimo». L'articolo ...

