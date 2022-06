Italia, buone notizie per Mancini: Donnarumma ci sarà contro l’Ungheria (Di domenica 5 giugno 2022) buone notizie per la Nazionale Italiana e Mancini. Gianluigi Donnarumma sarà infatti in campo martedì sera al ‘Manuzzi’ di Cesena nella sfida tra l’Italia e l’Ungheria, nonostante il problema al dito accusato in occasione della gara con la Germania. Arrivato quindi l’esito degli esami: nessuna frattura. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’ l’estremo difensore classe 1999 non lascerà quindi il ritiro di Coverciano, ma al contrario sta già preparando la gara in programma tra due giorni e valida per la seconda giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022)per la Nazionalena e. Gianluigiinfatti in campo martedì sera al ‘Manuzzi’ di Cesena nella sfida tra l’, nonostante il problema al dito accusato in occasione della gara con la Germania. Arrivato quindi l’esito degli esami: nessuna frattura. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’ l’estremo difensore classe 1999 non lascerà quindi il ritiro di Coverciano, ma al contrario sta già preparando la gara in programma tra due giorni e valida per la seconda giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League. SportFace.

