Isola dei Famosi, due naufraghi ammettono di piacersi: "Farei l'amore con lui" (Di domenica 5 giugno 2022) Le cose sembrano cambiate per due naufraghi dell'Isola dei Famosi 2022 che hanno confessato di piacersi e che addirittura si sono spinti oltre, affermando che farebbero sesso insieme. Tutto è successo poche ore fa, nel corso del gioco "obbligo o verità" organizzato dai naufraghi. Protagonisti, Maria Laura De Vitis e il modello Luca Daffré, che sono usciti allo scoperto proprio grazie gioco. Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi spiega perché non metterà piede in studio La naufraga ha confermato le voci che circolavano negli scorsi giorni a proposito di un mancato rinnovo del contratto

