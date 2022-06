“Invito al viaggio – Concerto per Franco Battiato”, il film evento al cinema (Di domenica 5 giugno 2022) Dal 20 al 22 giugno sarà proiettato film evento sul Concerto tributo per il Maestro all’Arena di Verona del 21 settembre 2021 “Invito al viaggio – Concerto per Franco Battiato” per la regia di Pepsy Romanoff e prodotto da International Music & Arts ed Except è il film evento sul Concerto dedicato al Maestro tenutosi all’Arena di Verona il 21 settembre 2021 che arriverà al cinema solo il 20, 21 e 22 giugno distribuito da Adler Entertainment. Dall’Arena di Verona sold out, arriva sul grande schermo il Concerto dove i più grandi artisti della musica italiana hanno reso omaggio a Franco Battiato, il cantautore catanese scomparso il 18 ... Leggi su lopinionista (Di domenica 5 giugno 2022) Dal 20 al 22 giugno sarà proiettatosultributo per il Maestro all’Arena di Verona del 21 settembre 2021 “alper” per la regia di Pepsy Romanoff e prodotto da International Music & Arts ed Except è ilsuldedicato al Maestro tenutosi all’Arena di Verona il 21 settembre 2021 che arriverà alsolo il 20, 21 e 22 giugno distribuito da Adler Entertainment. Dall’Arena di Verona sold out, arriva sul grande schermo ildove i più grandi artisti della musica italiana hanno reso omaggio a, il cantautore catanese scomparso il 18 ...

