Inter | offerto un centrocampista del Chelsea

Advertising

Gazzetta_it : Inter offerto Loftus-Cheek. Se il Chelsea aprisse al prestito... #calciomercato - Vincenzo140893 : RT @calciomercatoit: #LoftusCheek offerto all'#Inter, si allontana dalla #Juventus #calciomercato - calciomercatoit : #LoftusCheek offerto all'#Inter, si allontana dalla #Juventus #calciomercato - LuigiBevilacq17 : RT @FootballAndDre1: ?????????????? #LoftusCheek è stato offerto all’#Inter, che riflette decisamente sull’affare. Col passare del tempo il Chelse… - BiscioneFrance : RT @InterHubOff: ?????????????? LoftusCheek è stato offerto all’Inter, che riflette decisamente sull’affare. Col passare del tempo il Chelsea potr… -

Se Adriano Galliani dovesse trattare tutti i giocatori che gli hannoper la Serie A, passerà tutta l'estate chiuso in ufficio giorno e notte con i procuratori a ... in scadenza con l'. Il ...Negli ultimi tempi l'pare avere diversi interessi londinesi, tutti di colore blu. Dal Chelsea passa, infatti, un ... centrocampista inglese di taglia XL, 191 centimetri di potenza, è stato...Al termine della stagione, conclusa con lo scudetto perso contro i cugini del Milan, Beppe Marotta ha tranquillizzato i tifosi dell’Inter. Il club nerazzurro vuole restare ai vertici, nonostante le di ...Con qualche chance di vedere Bastoni lontano dall'Inter, il club nerazzurro si prepara ad affondare il colpo in sua sostituzione che piace alla Roma ...