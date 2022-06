Advertising

FBiasin : L’#Inter, secondo alcuni esperti, dopo aver preso Onana, Gosens, forse Mkhitaryan, dovrebbe portare ad Appiano, tra… - tancredipalmeri : Che l’Inter abbia bisogno di vendere Lautaro per giustificare Lukaku e Dybala è una baggianata enorme. Se - ed è u… - FBiasin : Confermato: l’avvocato rappresentante di #Lukaku sarà domani a Milano per incontrare la dirigenza dell’#Inter. - calciomercatopp : Inter, Lukaku ha assicurato una cosa a Marotta - sportli26181512 : Inter, Lukaku ha assicurato una cosa a Marotta: L'infortunio alla caviglia non gli consentirà di giocare le prossim… -

Commenta per primo All'servirebbe più unche un Dybala, ma arrivare al belga sarà molto complicato. È quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come nel vertice con Simone Inzaghi, previsto per inizio ...C'È L'ARSENAL - Scamacca ha da tempo una base d'accordo con l', ma l'affare è al momento in stand - by per le situazioni legate ae Dybala. Ora sull'attaccante del Sassuolo si è inserito ...Gianluca Scamacca era la prima scelta dell'Inter per rinforzare l'attacco. Ma la volontà di Romelu Lukaku di tornare in nerazzurro, ha messo in secondo piano, almeno per il momento, la trattativa tra ...Così l’Inter non disdegna ciò che hanno da offrire, a partire da Lukaku sul quale si è costruita una sorta di telenovela fino ad arrivare al nuovo scottante nome di Ruben Loftus-Cheek. Come riporta ...