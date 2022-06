Inter, Dybala 'blindato': c'è la data (Di domenica 5 giugno 2022) Paulo Dybala © LaPresseCome raccontato da Calciomercato.it, la volontà di Dybala sembra portare ... In settimana, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', l'Inter incontrerà Antun e gli altri ... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 giugno 2022) Paulo© LaPresseCome raccontato da Calciomercato.it, la volontà disembra portare ... In settimana, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', l'incontrerà Antun e gli altri ...

Advertising

AlfredoPedulla : Certo, mancano le ??? e quindi calma. Ma… Pogba-#Juve ?? #Dybala-#Inter ?? - FBiasin : L’#Inter, secondo alcuni esperti, dopo aver preso Onana, Gosens, forse Mkhitaryan, dovrebbe portare ad Appiano, tra… - tancredipalmeri : Che l’Inter abbia bisogno di vendere Lautaro per giustificare Lukaku e Dybala è una baggianata enorme. Se - ed è u… - juve_is_my_life : RT @AzzoJacopo: Dopo che la Juve ha scelto (legittimamente, eh) di non puntare su di lui, cosa dovrebbe fare Dybala a 29 anni? Ritirarsi?… - CrisInter91 : @Riccardo_BamBam @deliux9 Idem haki ha fatto bene al psg? Non così tanto come da noi, e chi ci dice che non sarebbe… -