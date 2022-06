“Insultata davanti a tutti” Isola dei Famosi | Lory Del Santo in lacrime | lo sfogo dopo il gesto degli “altri”

Advertising

TheBearersC : Ma continua a dire che nicolas l’ha insultata quando lo spirito dell’isola lo ha scelto quando ERA LEI A PARLARE ma… - _mynameyourname : Una ragazza insultata e minacciata per aver riportato ciò che ha sentito. Ha messo a disposizione le foto, il suo n… - occhio_notizie : Scesa di casa, la 44enne avrebbe visto l'auto della coppia ferma davanti al passo carrabile. Dopo aver indicato ai… - Giunass1 : Comunque è abbastanza esilarante che, davanti ad un persona che è stata a screditata, derisa e insultata per gran p… - eem_porio : fanculo peggior giorno di scuola, 2 attacchi di panico, ho pianto davanti a tutti e mezza insultata da un prof -

Fanpage.it

... mi haper dieci minuti' , ha detto a Nick. Lory Del Santo vs Carmen Di Pietro, lite a L'Isola/ "Digiuno per questi altruisti..." 'Mi ha insultatoa tutti per dieci minuti. Non ha ...Nedra ha fermato una coppia di marito e moglie appena scesi dalla loro auto, per indicargli il cartello del divieto di parcheggio affissoall'ingresso della sua abitazione. 'Non ho neppure ... “Tornatene in Africa”: 44enne insultata a Sanremo per un parcheggio. “Denuncerò, io amo l’Italia” L'attrice e regista ha di nuovo accusato altri naufraghi di comportamenti scorretti, poi è crollata in lacrime ...VICENZA - Liceo Fogazzaro di Vicenza, gli studenti contro chi critica il loro sciopero. «Sono tante le scuole dove episodi come quello del Fogazzaro si riscontrano in diverse forme, ...