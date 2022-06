IndyCar, Detroit: Will Power chiude in bellezza la storia di Belle Isle (Di domenica 5 giugno 2022) Will Power svetta a Detroit nell’IndyCar Series. Giornata perfetta per il #12 di Penske, ultimo vincitore di questa corsa nell’impegnativa pista cittadina di Belle Isle che dal prossimo anno sarà rimpiazzata da una manifestazione in città. La strategia è stata sin da subito protagonista nello Stato del Michigan. L’americano Josef Newgarden ha tenuto la pole-position nei primi passaggi, una fase che ha preceduto il sorpasso da parte dell’australiano Will Power. Il #12 di Penske, in scena con gomme dure, ha raggiunto e superato il teammate che ha deciso di iniziare la corsa con la mescola ‘rossa’, la più morbida. La situazione è diventata oltremodo interessante intorno al 28mo giro con il possibile arrivo della pioggia. Will ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022)svetta anell’Series. Giornata perfetta per il #12 di Penske, ultimo vincitore di questa corsa nell’impegnativa pista cittadina diche dal prossimo anno sarà rimpiazzata da una manifestazione in città. La strategia è stata sin da subito protagonista nello Stato del Michigan. L’americano Josef Newgarden ha tenuto la pole-position nei primi passaggi, una fase che ha preceduto il sorpasso da parte dell’australiano. Il #12 di Penske, in scena con gomme dure, ha raggiunto e superato il teammate che ha deciso di iniziare la corsa con la mescola ‘rossa’, la più morbida. La situazione è diventata oltremodo interessante intorno al 28mo giro con il possibile arrivo della pioggia....

