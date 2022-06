Inaugurazione alla Lecciona | ecco la spiaggia per nudisti - Cronaca - lanazione it

Advertising

Inaugurata la spiaggia per nudistiLecciona (Foto Umicini) Per approfondire : Articolo : Torre del Lago, debutta la spiaggia per nudisti Articolo : Le Cinque Terre si scoprono naturiste: il regno estivo dei nudisti è a Guvano ......si celebrano anche i dieci anni di beatificazione del nostro Giuseppe Toniolo che dà lustro...cui ci siamo ritrovati in maniera ufficiale con la libertà di poter interagire e con l'... Inaugurazione alla Lecciona: ecco la spiaggia per nudisti Torre del Lago, al taglio del nastro presenti l'assessore al turismo, Alessandro Meciani. L'Associazione naturisti italiani posizionerà la cartellonistica e si occuperà della manutenzione dell'area ...Partita questa mattina la cerimonia di commemorazione della storia battaglia risorgimentale con un ricco programma di eventi ...