In Germania criticano la Nazionale: «L’azione di Gnonto è quel che avremmo voluto vedere da Sané» (Di domenica 5 giugno 2022) Il pareggio per 1-1 contro l’Italia di Mancini, in Nations League, fa discutere in Germania dove affiorano critiche al nuovo allenatore Flick. La Faz titola: «Una squadra favorita per il Mondiale gioca diversamente». Il quotidiano scrive che al 69esimo il ct ha fatto entrare in campo Gündogan e Havertz segno che la Germania possiede una rosa di tutto rispetto. Ma non appena sono entrati in campo, i tedeschi erano sotto 1-0. Ci è voluto solo un minuto perché i cinque esordienti italiani segnassero contro i confusi tedeschi: questa era la realtà. La Faz sottolinea che Mancini ha cambiato dieci giocatori dopo il tracollo contro l’Argentina. Nel post-partita Flick ha commentato: “Alcuni italiani sembravano un po’ più esperti di noi. Per decenni probabilmente non era mai stato così facile per la Germania vincere contro ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 giugno 2022) Il pareggio per 1-1 contro l’Italia di Mancini, in Nations League, fa discutere indove affiorano critiche al nuovo allenatore Flick. La Faz titola: «Una squadra favorita per il Mondiale gioca diversamente». Il quotidiano scrive che al 69esimo il ct ha fatto entrare in campo Gündogan e Havertz segno che lapossiede una rosa di tutto rispetto. Ma non appena sono entrati in campo, i tedeschi erano sotto 1-0. Ci èsolo un minuto perché i cinque esordienti italiani segnassero contro i confusi tedeschi: questa era la realtà. La Faz sottolinea che Mancini ha cambiato dieci giocatori dopo il tracollo contro l’Argentina. Nel post-partita Flick ha commentato: “Alcuni italiani sembravano un po’ più esperti di noi. Per decenni probabilmente non era mai stato così facile per lavincere contro ...

Advertising

napolista : In Germania criticano la Nazionale: «L’azione di Gnonto è quel che avremmo voluto vedere da Sané» Su Faz e Süddeut… - FlashJ18 : In telecronaca criticano i terzini della Germania …azz ??#ItaliaGermania - grassi_luciano : @gualtierieurope Incominci a pensare alla spazzatura di cui sono ricoperti anche i monumenti, ai cinghiali, agli au… - gianvitosibilio : RT @Lukyluke311: ???? Medvedev: La Germania ha deciso di facilitare l'ingresso ai russi che criticano l’operazione speciale in Ucraina. In al… - Flavr7 : RT @Lukyluke311: ???? Medvedev: La Germania ha deciso di facilitare l'ingresso ai russi che criticano l’operazione speciale in Ucraina. In al… -