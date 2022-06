Il terzo esercito di Zelensky | ecco chi sono i ragazzini che ha scatenato contro i russi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 giugno 2022) C'è guerra sul campo, ma c'è guerra anche sulla Rete. Si è parlato del duello tra gli hackerdi Killnet e gli Anomymous italiani. Anche l'Ucraina ha un propriodi combattenti virtuali, ene ha parlato in una intervista con Wired, la rivista di San Francisco nota come "la Bibbia di Internet", esaltandoli come una armata di eroici adolescenti. I, ha spiegato il presidente ucraino, hanno untradizionale molto più potente, marimasti bloccati in una strategia obsoleta da secolo scorso. È vero che vi hanno accompagnato una quantità di attacchi informatici, fin dal 2014. Ma l'invasione ha ora provocato lamobilitazione un «di hacker volontari» per colpire i siti web, mentre pur ...