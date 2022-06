Il Telegraph: allo Stade de France i tifosi sono stati umiliati, è grazie a loro se si è evitato il peggio (Di domenica 5 giugno 2022) Nel regno Unito, negli stati Uniti, la stampa che conta, continua ad essere prima notizia il commento ai disordini e alla pessima organizzazione della polizia allo Stade de France per la finale di Champions. Ne scrivono il New York Times, The Atheltic, il Telegraph, il Guardian. La stampa che conta, che considera i fatti di Parigi un tantinello più rilevanti della stantia difesa d’ufficio dell’amico Gattuso. Sul Telegraph scrive Sam Wallace che era a Parigi per la finale. E racconta: Il collo di bottiglia in cui sono stato intrappolato allo Stade de France sabato scorso è quello che alla fine avrebbe intrappolato i tifosi del Liverpool fuori dalla rampa del Gate X. Una volta superato il caos del ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 giugno 2022) Nel regno Unito, negliUniti, la stampa che conta, continua ad essere prima notizia il commento ai disordini e alla pessima organizzazione della poliziadeper la finale di Champions. Ne scrivono il New York Times, The Atheltic, il, il Guardian. La stampa che conta, che considera i fatti di Parigi un tantinello più rilevanti della stantia difesa d’ufficio dell’amico Gattuso. Sulscrive Sam Wallace che era a Parigi per la finale. E racconta: Il collo di bottiglia in cuistato intrappolatodesabato scorso è quello che alla fine avrebbe intrappolato idel Liverpool fuori dalla rampa del Gate X. Una volta superato il caos del ...

Advertising

GAngrilli : TELEGRAPH EVOLUTION L'evoluzione dei titoli del giornale britannico @Telegraph dall'inizio dell'operazione special… - hiboss_hiboss : RT @mihirdjin: @tempoweb Siete in buona compagnia, dai. L'evoluzione dei titoli del giornale britannico The Telegraph dall'inizio dell'ope… - napolista : «È un miracolo che allo Stade de France nessuno sia morto. Mi ha ricordato Hillsbourough» La testimonianza dell’ex… - napolista : L’Inghilterra accusa: altro che “porte chiuse”, in Ungheria 30.000 tifosi con la scusa dei bambini Il Telegraph: g… - We3toD_ : @5817notabene @realSamHandwich @TTuna402 @RussianEmbassy @thetimes @mfa_russia @TimesRadio @mod_russia… -