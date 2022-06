Il ritorno della Camminata Nerazzurra è una festa, il serpentone atalantino colora la città - Foto e video (Di domenica 5 giugno 2022) Bergamo Domenica 5 giugno la 14 a edizione della marcia - dopo due anni di stop per la pandemia - all’insegna della passione per l’Atalanta, dello sport e della solidarietà. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 5 giugno 2022) Bergamo Domenica 5 giugno la 14 a edizionemarcia - dopo due anni di stop per la pandemia - all’insegnapassione per l’Atalanta, dello sport esolidarietà.

Advertising

GiovaAlbanese : Il nuovo (possibile) attacco della #Juventus intorno a #Vlahovic, in attesa del ritorno di #Chiesa ?? #Dybala ??… - LiaCapizzi : Non entro nel merito della scelta ma una cosa voglio dirla. Per aver ridato entusiasmo alla nazionale, per quella n… - Linkiesta : Il terrificante ritorno della vocazione giustizialista del Pd La decisione di #Letta di votare no ai 5 referendum… - 1997Fonti : RT @marioadinolfi: Della splendida serata al Festival dell’Economia di Trento, del ritorno dal vivo sulle assi del palcoscenico, mi resta l… - Yuma01875048 : @adamsic58 Aggiungo anche il super abbraccio di skriniar all'andata della semifinale di coppa e il fuorigioco interpretativo del ritorno -