Il racconto di Trastevere: l'ultimo video di Roberto Brunetti, 'er patata' (Di domenica 5 giugno 2022) Roberto Brunetti, 'er patata' di Romanzo Criminale è scomparso in circostanze drammatiche nei giorni scorsi. Lontano dai riflettori si era prestato a fare il 'narratore' in un video in cui si ... Leggi su globalist (Di domenica 5 giugno 2022), 'er' di Romanzo Criminale è scomparso in circostanze drammatiche nei giorni scorsi. Lontano dai riflettori si era prestato a fare il 'narratore' in unin cui si ...

Advertising

giuliaforpeace : RT @BarberiniCorsin: Il fascino archetipico della liason tra Raffaello e la fornaia di Trastevere innescò la ricerca di testimonianze in gr… - AntonellaChessa : RT @BarberiniCorsin: Il fascino archetipico della liason tra Raffaello e la fornaia di Trastevere innescò la ricerca di testimonianze in gr… - arriety80 : RT @BarberiniCorsin: Il fascino archetipico della liason tra Raffaello e la fornaia di Trastevere innescò la ricerca di testimonianze in gr… - michtrim : RT @BarberiniCorsin: Il fascino archetipico della liason tra Raffaello e la fornaia di Trastevere innescò la ricerca di testimonianze in gr… - dhhutzler : RT @BarberiniCorsin: Il fascino archetipico della liason tra Raffaello e la fornaia di Trastevere innescò la ricerca di testimonianze in gr… -