Il Paradiso delle Signore | nuovi guai per Anna Imbriani | incidente preoccupante

(Di domenica 5 giugno 2022) Il personaggio disi prepara a dover superare numerosi ostacoli nella settima stagione de IlIl personaggio di(screenshot RaiPlay)Mancano ormai pochi mesi alla messa in onda della nuova stagione de Ilil cui ritorno è previsto per il prossimo mese di settembre. Con il via così vicino, il cast è già tornato a lavoro per le riprese deiepisodi che saranno ricchi di grandi sorprese. Novità importanti potrebbero essere in arrivo soprattutto per il personaggio di. La giovane contabile del grande magazzino milanese ha finalmente sposato Salvatore Amato e con Irene sono ormai una ...