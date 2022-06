Il Napoli alza il prezzo: nuova offerta per Deulofeu! Atteso l'incontro De Laurentiis-Pozzo (Di domenica 5 giugno 2022) Il Napoli in entrata ha già chiuso più operazioni: Olivera è stato ufficializzato, Kvaratskhelia annunciato dallo stesso... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 giugno 2022) Ilin entrata ha già chiuso più operazioni: Olivera è stato ufficializzato, Kvaratskhelia annunciato dallo stesso...

Advertising

calciomercatopp : Il Napoli alza il prezzo: nuova offerta per Deulofeu! Atteso l'incontro De Laurentiis-Pozzo - infoitsport : Napoli per Deulofeu si alza l’offerta: incontro De Laurentiis-Pozzo per chiudere - napolipiucom : Napoli per Deulofeu si alza l'offerta: incontro De Laurentiis-Pozzo per chiudere #CalcioNapoli #Deulofeu #napoli… - infoitsport : Genoa, Ostigard vorrebbe restare ma il Napoli alza l'offerta - SoloLecceIT : CORVINO SE LO 'GODE', PARLA E ALZA IL PREZZO: 'Hjulmand secondo solo a Vlahovic tra le mie scoperte. ME L'HA CHIEST… -