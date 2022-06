Advertising

Gazzetta_it : Il Milan a caccia del jolly: Zaniolo o De Ketelaere. Le trattative #calciomercato - sportli26181512 : Il Milan a caccia del jolly Champions: Zaniolo o De Ketelaere. Le trattative: Il Milan a caccia del jolly Champions… - TuttoSalerno : Salernitana, Iervolino a caccia del dopo Sabatini: c'è anche un ex Milan - RulloPasquale : @tcarapezza @MSpekled Speriamo caccia i soldi per il Milan io gli do credibilità e fiducia - notizie_milan : ESCLUSIVA NM: Milan e Inter caccia alla seconda stella -

TUTTO mercato WEB

gli affari Ildi RedBird prepara i suoi primi colpi milionari: nell'affare Zaniolo occorrono tutte le cautele e diplomazie possibili. Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 è d'...Stephan El Shaarawy, invece, ha incontrato a cena a Ibiza il dt delPaolo Maldini e l'ad del Monza Adriano Galliani , adi rinforzi di qualità ed esperienza per la salvezza. Infine, il ... Milan, caccia all'ala destra per la prossima stagione: Deulofeu possibilità concreta “Juve a tutto gol“. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Caccia a Simeone. Il Cholito con Vlahovic: nell’ultima stagione 41 reti in due in Serie A. Perché l’affare ...Serie C. Il vice di Coletta potrebbe lasciare la Lucchese che non vuole pregiudicargli la carriera. Il portiere nel mirino di un paio di società ...