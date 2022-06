Il Mediterraneo e le sfide (positive) per l’Italia. L’analisi di Melcangi (Di domenica 5 giugno 2022) La ritrovata o riscoperta centralità del Mediterraneo risulta evidente se guardiamo a tutte le crisi e l’instabilità che caratterizzano l’area e che coinvolgono direttamente l’Europa e dunque l’Italia. Sebbene l’attenzione strategica globale sia rivolta verso l’Indo Pacifico, e mentre le evoluzioni della guerra russa in Ucraina aprono a vari scenari riguardo al futuro russo, la regione mediterranea è tuttora scenografia della competizione geopolitica contemporanea. Alcune crisi sono di certo strutturali: lo squilibrio demografico, la mancata perequazione socio-economica, il cambiamento climatico con i disastri ecologici che sta provocando. Altre crisi sono più contingenti, legate a difficili congiunture economiche (aumento del prezzo del grano o del petrolio), a instabilità politiche, a scontri settari come la polarizzazione interna alla umma islamica ... Leggi su formiche (Di domenica 5 giugno 2022) La ritrovata o riscoperta centralità delrisulta evidente se guardiamo a tutte le crisi e l’instabilità che caratterizzano l’area e che coinvolgono direttamente l’Europa e dunque. Sebbene l’attenzione strategica globale sia rivolta verso l’Indo Pacifico, e mentre le evoluzioni della guerra russa in Ucraina aprono a vari scenari riguardo al futuro russo, la regione mediterranea è tuttora scenografia della competizione geopolitica contemporanea. Alcune crisi sono di certo strutturali: lo squilibrio demografico, la mancata perequazione socio-economica, il cambiamento climatico con i disastri ecologici che sta provocando. Altre crisi sono più contingenti, legate a difficili congiunture economiche (aumento del prezzo del grano o del petrolio), a instabilità politiche, a scontri settari come la polarizzazione interna alla umma islamica ...

