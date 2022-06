Il Galles ai Mondiali 64 anni dopo: infranto il sogno dell’Ucraina (Di domenica 5 giugno 2022) Si è disputata questo pomeriggio la sfida tra Galles e Ucraina valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. In Qatar ci va il Galles di Bale, che conquista il pass per la rassegna iridata 64 anni dopo l’ultima volta, grazie all’autorete di Yarmolenko. Alla fine di un match intenso, con Hennessey protagonista numero 1, è il Galles di Bale e Ramsey a festeggiare per la qualificazione ai Mondiali del Qatar. Il quadro della prossima rassegna iridata non è ancora completo: mancano infatti ancora due squadre. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 5 giugno 2022) Si è disputata questo pomeriggio la sfida trae Ucraina valida per le qualificazioni ai2022. In Qatar ci va ildi Bale, che conquista il pass per la rassegna iridata 64l’ultima volta, grazie all’autorete di Yarmolenko. Alla fine di un match intenso, con Hennessey protagonista numero 1, è ildi Bale e Ramsey a festeggiare per la qualificazione aidel Qatar. Il quadro della prossima rassegna iridata non è ancora completo: mancano infatti ancora due squadre. L'articolo CalcioWeb.

