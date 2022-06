Il dissidente russo Khodorkovsky: 'Se l'Ucraina sarà aiutata Putin sarà costretto a negoziare altrimenti...' (Di domenica 5 giugno 2022) Guerra in Ucraina, alla fine chi prevarrà? L'evoluzione del conflitto in Ucraina "dipenderà molto ora dai Paesi occidentali". Lo ha detto al Gr1 Rai il dissidente russo Michail Khodorkovsky, ex ... Leggi su globalist (Di domenica 5 giugno 2022) Guerra in, alla fine chi prevarrà? L'evoluzione del conflitto in"dipenderà molto ora dai Paesi occidentali". Lo ha detto al Gr1 Rai ilMichail, ex ...

Advertising

globalistIT : - salvfor3 : RT @lanf64: Il dissidente russo Michail #Khodorkovsky, ex magnate e fondatore della compagnia petrolifera #Yukos: 'Le armi pesanti a #Kiev… - ultimo1973 : RT @lanf64: Il dissidente russo Michail #Khodorkovsky, ex magnate e fondatore della compagnia petrolifera #Yukos: 'Le armi pesanti a #Kiev… - lanf64 : Il dissidente russo Michail #Khodorkovsky, ex magnate e fondatore della compagnia petrolifera #Yukos: 'Le armi pesa… - KinFiredragon89 : @piotrrim @valy_s @rusembitaly @gabri48_123 E si anche io potrei portare varie interviste e opinioni non di ucraini… -