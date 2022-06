Il ct dell’Ucraina: «Mi auguro che il popolo ucraino riconosca il nostro sforzo e lo ricordi a lungo» (Di domenica 5 giugno 2022) L’Ucraina è fuori dal Mondiale. Dopo la sconfitta contro il Galles, il ct della Nazionale, Oleksandr Petrakov, ha parlato alla stampa. “Voglio scusarmi con tutti i nostri tifosi per non aver segnato nemmeno un gol, ma questo è lo sport. Non so cosa dire, fatico a trovare le parole: abbiamo fatto il possibile, mi auguro che il popolo ucraino riconosca il nostro sforzo e se lo ricordi per lungo tempo. In Ucraina ci sono donne e bambini che muoiono ogni giorno e infrastrutture distrutte: la Russia vuole farci del male, ma noi resistiamo. Spero che tutti capiscano ciò che sta succedendo nel nostro Paese e mi auguro che nessuno, in futuro, possa ritrovarsi all’improvviso in una situazione simile. auguro il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 giugno 2022) L’Ucraina è fuori dal Mondiale. Dopo la sconfitta contro il Galles, il ct della Nazionale, Oleksandr Petrakov, ha parlato alla stampa. “Voglio scusarmi con tutti i nostri tifosi per non aver segnato nemmeno un gol, ma questo è lo sport. Non so cosa dire, fatico a trovare le parole: abbiamo fatto il possibile, miche ilile se lopertempo. In Ucraina ci sono donne e bambini che muoiono ogni giorno e infrastrutture distrutte: la Russia vuole farci del male, ma noi resistiamo. Spero che tutti capiscano ciò che sta succedendo nelPaese e miche nessuno, in futuro, possa ritrovarsi all’improvviso in una situazione simile.il ...

