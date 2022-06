"Il candidato filo-russo". Quirinale, il retroscena esplosivo di Matteo Renzi: fuori il nome (Di domenica 5 giugno 2022) Riavvolgere il nastro fino allo scorso gennaio, alla corsa quirinalizia che si è risolta con il bis di Sergio Mattarella. E a tornare su quei giorni è Matteo Renzi, ospite in collegamento a In Onda, il programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo su La7. Nella puntata di sabato 4 giugno, Renzi parla del suo nuovo libro, Il Mostro. E si concentra, appunto, sulle pagine in cui ripercorre la corsa al Colle. E rivela: "La cosa che cito nel libro è che per esempio a un certo punto emerge una candidatura per il Quirinale, siamo nel gennaio 2022 già nella fase del governo Draghi. Questa candidatura è quella di Franco Frattini, attuale presidente del Consiglio di Stato. Io racconto come questa candidatura era percepita dagli amici americani come una candidatura eccessivamente filo-russa. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Riavvolgere il nastro fino allo scorso gennaio, alla corsa quirinalizia che si è risolta con il bis di Sergio Mattarella. E a tornare su quei giorni è, ospite in collegamento a In Onda, il programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo su La7. Nella puntata di sabato 4 giugno,parla del suo nuovo libro, Il Mostro. E si concentra, appunto, sulle pagine in cui ripercorre la corsa al Colle. E rivela: "La cosa che cito nel libro è che per esempio a un certo punto emerge una candidatura per il, siamo nel gennaio 2022 già nella fase del governo Draghi. Questa candidatura è quella di Franco Frattini, attuale presidente del Consiglio di Stato. Io racconto come questa candidatura era percepita dagli amici americani come una candidatura eccessivamente-russa. ...

