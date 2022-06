Il borgo marinaro di Giorgino | il quartiere Castello | l' oasi delle saline con i fenicotteri | la città punta sul patrimonio naturale e culturale

Leggi su iodonna

(Di domenica 5 giugno 2022) Cagliari,di vento e sole, dove il clima non delude mai, riparte dal mare, ideale per i primi bagni della stagione. Per il nuovo waterfront si progetta un intervento da 10 milioni di euro, affidato all’architetto Stefano Boeri, per la riqualificazione della passeggiata di via Roma, il miglioramento del fronte del porto e la sistemazione definitiva di Piazza Matteotti. Il, nella parte alta di Cagliari su un colle calcareo. (IPA) Leggi anche › Un comune sardo nel Guinness della longevità › Vacanze in Italia. Veneto, Umbria, Lazio e Sardegna sulle ormegrandi scrittrici Porte aperte a Cagliari E la ...