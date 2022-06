Il 208° anniversario della fondazione dell’Arma: “Nei secoli fedeli”, tra abnegazione e sacrificio (Di domenica 5 giugno 2022) I Carabinieri festeggiano i 208 anni della fondazione dell’Arma. «Nel 208° anniversario della fondazione mi è grato rivolgere alle donne e agli uomini dell’Arma dei Carabinieri, e alle loro famiglie, il saluto e i sentimenti di riconoscenza della Repubblica per il servizio prestato nella tutela dei diritti dei cittadini». fondazione dell’Arma, il messaggio di Mattarella Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, un messaggio. «Un impegno – ha detto – che si proietta sulla scena internazionale in tante meritorie attività di cooperazione che vanno dalle operazioni di mantenimento ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 5 giugno 2022) I Carabinieri festeggiano i 208 anni. «Nelmi è grato rivolgere alle donne e agli uominidei Carabinieri, e alle loro famiglie, il saluto e i sentimenti di riconoscenzaRepubblica per il servizio prestato nella tutela dei diritti dei cittadini»., il messaggio di Mattarella Il PresidenteRepubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Comandante Generaledei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, un messaggio. «Un impegno – ha detto – che si proietta sulla scena internazionale in tante meritorie attività di cooperazione che vanno dalle operazioni di mantenimento ...

Carabinieri: Fico, 'risorsa di elevata professionalità al servizio della collettività' Così il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione del 208 anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Mezzi e attrezzature dei carabinieri in mostra in piazza Loggia Brescia incontra l'Arma dei Carabinieri nel giorno dell'anniversario numero 208 della fondazione del corpo . Domani è prevista in piazza Tebaldo Brusato la cerimonia ufficiale con il comandante provinciale Gabriele Iemma è le autorità cittadine. Oggi però ... Così il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione deldella fondazione dell'Arma dei Carabinieri.Brescia incontra l'Arma dei Carabinieri nel giorno dell'numerodella fondazione del corpo . Domani è prevista in piazza Tebaldo Brusato la cerimonia ufficiale con il comandante provinciale Gabriele Iemma è le autorità cittadine. Oggi però ...