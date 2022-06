Ieri i migranti, oggi il grano ucraino, domani il gas: per ogni crisi Erdogan si propone come mediatore (con vuoto a rendere) (Di domenica 5 giugno 2022) Ieri i migranti siriani, oggi il grano ucraino, domani il gas a Cipro. La Turchia per l’ennesima volta gioca la sua personale partita su tutti i tavoli. Da un lato con la Nato e per la pace, dall’altro contro la Nato che si allarga. L’ultima questione riguarda la crisi del grano, il tutto mentre nel paese l’inflazione è arrivata al 73%. La visita del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ad Ankara che si terrà tra qualche giorno certificherà un’evidenza: lì dove uno stato di crisi porta in dote la possibilità di farsi player centrale, Recep Tayyip Erdogan è presente, costi quel che costi, con tutta l’instabilità che ne deriva così come accaduto in Siria (dove ne hanno fatto le spese i curdi) e in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022)siriani,ilil gas a Cipro. La Turchia per l’ennesima volta gioca la sua personale partita su tutti i tavoli. Da un lato con la Nato e per la pace, dall’altro contro la Nato che si allarga. L’ultima questione riguarda ladel, il tutto mentre nel paese l’inflazione è arrivata al 73%. La visita del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ad Ankara che si terrà tra qualche giorno certificherà un’evidenza: lì dove uno stato diporta in dote la possibilità di farsi player centrale, Recep Tayyipè presente, costi quel che costi, con tutta l’instabilità che ne deriva cosìaccaduto in Siria (dove ne hanno fatto le spese i curdi) e in ...

